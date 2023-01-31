До 2050 года в Петербурге построят 57 станций метро

29 из них будут полностью оборудованы для приема пассажиров.

В Смольном заявили, что до 2050 года в Петербурге появится 57 новых станций и 29 новых вестибюлей — сообщает piter.tv. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

Он также подтвердил, что в 2024 году введут три новые станции: «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт.

Ранее стало известно, что в Петербурге запустят бесплатный трамвай на время закрытия станции метро «Ладожская».