До 2050 года в Петербурге построят 57 станций метро

Автор: Анастасия Щербакова
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29 из них будут полностью оборудованы для приема пассажиров.

В Смольном заявили, что до 2050 года в Петербурге появится 57 новых станций и 29 новых вестибюлей — сообщает piter.tv. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

Он также подтвердил, что в 2024 году введут три новые станции: «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт.

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Ранее стало известно, что в Петербурге запустят бесплатный трамвай на время закрытия станции метро «Ладожская».

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