В Петербурге запустят бесплатный трамвай на время закрытия станции метро «Ладожская»

С 1 марта станцию метро «Ладожская» закроют на капитальный ремонт.

В связи с этим в городе запустят бесплатный трамвай №30, который будет курсировать от станции до площади Александра Невского. Интервал движения составит порядка четырех минут.

Также вводятся два дополнительных автобусных маршрута № 24М и № 27М. Они будут ходить от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина и далее по трассам маршрутов №24 и №27 до Хасанской улицы и Белорусской улицы. Кроме того, будут изменены трассы еще восьми маршрутов: семи автобусных — № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и одного трамвайного — № 39.

Всего во время ремонта станции метрополитена пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта.