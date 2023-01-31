В Колпино дотла сгорел дом

Пожар случился на Вознесенском проспекте.

В Колпинском районе Петербурга вечером 31 января разгорелся сильный пожар — сообщает Мойка78. На Вознесенском шоссе полностью выгорел дом.

На пульт диспетчера информация о возгорании поступила в 17:20. По указанному адресу незамедлительно отправились спасатели и вся необходимая техника.

С огнем боролись около 40 минут, в результате в 18:11 его удалось ликвидировать. Однако здание все равно успело выгореть по всей площади.

По предварительным данным, в инциденте обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.