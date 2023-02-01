Почти каждый второй мужчина готов уйти в декрет вместо своей жены

Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Так, 43% россиян мужского пола хотели бы остаться дома и воспитывать ребенка, еще 34% мужчин отказались бы от декрета. В исследовании участвовало 1600 мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также 1000 работодателей со всей России.

Как стало известно RT, в 2020 году общее число мужчин, которые не против взять декрет, было только на 4% меньше.