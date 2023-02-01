Россиянам рассказали, как быстро оформить пособие по безработице

Оформить выплату можно двумя способами.

Как пишет Госуслуги в своем Телеграм, оформить пособие по безработице россияне могут дистанционно через портал «Работа России» или «Госуслуги», а также

лично в ближайшем центре занятости.

В течение 10 дней обратившемуся подберут вакансии и пригласят их рассмотреть. Если вы получите по ним отказ от работодателей, вас признают безработным и назначат пособие.

Минимальный размер выплаты — 1500 рублей в месяц на срок три месяца. Такое пособие назначают тем, кто:

• впервые ищет работу;

• не работал больше года;

• работал менее 6 месяцев в течение года.

Максимальный размер пособия — 12 792 рубля. Такую выплату получают остальные категории людей в первые три месяца, затем её размер составит 5000 рублей. Общий срок — полгода.