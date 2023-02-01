На Комендантском проспекте из огня спасли мать и ребенка

Пострадавших доставили в больницу.

Женщину с ребенком госпитализировали после пожара в трехкомнатной квартире на Комендантском проспекте, 32, корпус 3 в Приморском районе Петербурга — сообщает Мойка78.

Сведения о возгорании поступили в 13:28. Огонь охватил одну из комнат площадью 15 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось в 14:00. По информации МЧС, в больницу увезли пострадавших мать и ребенка.

Ранее стало известно, что двое сгоревших обнаружены на пепелище дома с баней во Всеволожском районе.