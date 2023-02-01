Как сообщает сайт партии «Единая Россия» ER.ru, в документе теперь официально закреплен раздел «Развитие новых регионов».

Изменения в народную программу «Единой России» представили на заседании Программной комиссии, которое провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен документ, озвучил секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы направлений народной программы, представители министерств.

Как отметил Дмитрий Медведев, «Единая Россия» в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними.

«Программа должна учитывать не только предварительные планы, но и все запросы граждан, которые продиктованы жизнью. Благодаря сотрудничеству «Единой России» с исполнительной властью в лице Правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Мы видим, в каких сложных условиях идёт финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объём инвестиций для развития экономики. Для «Единой России» всё это остается важнейшим приоритетом», — подчеркнул Председатель партии.

Он отметил, что «Единая Россия» в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы — там уже работает ряд партпроектов, деньги на которые предусмотрены в бюджете.

«Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Такая работа велась рабочей группой, Андрей Анатольевич Турчак ей занимался. Самое главное – чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Андрея Турчака, раздел «Развитие новых регионов» — самое значительное и важное обновление народной программы.

«Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом», — пояснил секретарь Генсовета.

Как отметил Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, работа партии строится на реальных запросах жителей, которые обобщены в народной программе «Единой России». Это строительство социальных объектов и жилья, благоустройство территории, восстановление прав обманутых дольщиков, сохранение рабочих мест на предприятиях, поддержка материнства и детства, газификация.

«Народная программа для нас ― не теория. Она продолжает работать, её итоги наглядно демонстрируют успешное взаимодействие власти и общества. Нам удалось, например, совершить прорыв в решении проблем обманутых дольщиков, в 2022 году были восстановлены права 3,1 тыс. дольщиков, из единого реестра проблемных объектов исключено 106 долгостроев. За год в городах и поселках области благоустроено 75 общественных пространств, а в 2023-м планируется обустройство еще 106 объектов.

В дорожный фонд Ленинградской области было привлечено более 22 млрд рублей, и при федеральной поддержке начались три масштабные стройки в агломерации для комфортного передвижения между областью и Санкт-Петербургом.

Общение с жителями дает возможность не только оперативно реагировать на конкретные проблемы, но и решать их системно, в интересах большого числа людей. Ленинградцы не остаются один на один с проблемами, они знают, что в нашем регионе их можно решать вместе с властью», — заявил Дрозденко.

Он также остановился на предложениях в другие разделы документа. В частности, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений в текущем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюджете 2024-2026 годов.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке партии средства на это заложены уже в этом году.

«Также предлагаем принять программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций. Эта тема также с Минздравом и Минпромом у нас в работе», — сказал Андрей Турчак.

Будет разработана и программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения. А также расширены меры господдержки социального предпринимательства.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работу по капремонту.

«Мы выделяем большие средства на капремонт школ, при этом в самой программе регионы вынуждены изыскивать средства на благоустройство пришкольных территорий, на строительство спортивного ядра. Предлагаем эти индикаторы поменять так, чтобы регионы могли средства федерального бюджета на эти задачи использовать», — отметил секретарь Генсовета.

В завершение Андрей Турчак поднял тему развития туристической инфраструктуры.

«В процессе работы над программой мы увидели большой запрос граждан и на развитие туристической инфраструктуры, и на повышение качества отечественного турпродукта. Предлагаю совместно с Минэком сформировать новый раздел народной программы по развитию туризма», — предложил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

«Всё, что мы обещали людям, идя на выборы депутатов Госдумы VIII созыва, все социальные обязательства – всё остается в силе, и будет исполнено в полном объеме и в сроки, о которых мы договаривались», – сказал секретарь Генсовета.

Координировать раздел народной программы «Единой России» «Развитие новых регионов» будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идёт об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна.

«Ещё одно направление — восстановление инфраструктуры и экономики. Мы часто бываем в новых регионах, видим, как восстанавливается Мариуполь. И такие задачи нужно зафиксировать в народной программе – восстановление жилищного фонда, социальных объектов. Обеспечение льготных цен на энергоресурсы на период восстановления, поддержка предпринимательства, сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов», — отметила Анна Кузнецова.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы «Единой России» за 2022 год в докладе для Президента. Отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. Помимо этого, он поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

«Народная программа — это не предвыборный манифест, это работающая программа. И она должна быть актуальной», — заключил он.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.