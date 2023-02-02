В регионах России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта

Как сообщает РИА «Новости», портал «Госуслуги» начал предупреждать жителей регионов России о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака.

Если необходимо срочно выехать за пределы страны, жителю регионов следует обращаться за получением загранпаспорта старого образца. При этом у москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, согласно уведомлению с портала «Госуслуг», процедуры оформления проходят в установленном порядке.

Загранпаспорт нового образца рассчитан на срок службы 10 лет. На титульной странице он содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков пальцев.