Raiffeisen Bank допустил уход из России

Автор: Сергей Агутин
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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает все возможные варианты будущего своей российской «дочки» Райффайзенбанка. В частности, банк допускает постепенный выход ее капитала. Об этом RBI сообщил в новом отчете «Предварительные итоги 2022 года».

В документе указано, что необходимости в проведении рекапитализации нет, а кредитный портфель в России, как ожидается, в дальнейшем останется на текущем уровне.

Raiffeisen также сообщил, что по итогам 2022 года его чистая прибыль составила €3,8 миллиарда, при этом более половины принесла российская «дочка», которая заработала €2 миллиарда. Во втором квартале года Райффайзенбанк показал лучший квартальный результат с 2011 года, тогда прибыль после уплаты налогов достигла €523 миллионов.

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01.02.2023 77
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