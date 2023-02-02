Raiffeisen Bank допустил уход из России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает все возможные варианты будущего своей российской «дочки» Райффайзенбанка. В частности, банк допускает постепенный выход ее капитала. Об этом RBI сообщил в новом отчете «Предварительные итоги 2022 года».

В документе указано, что необходимости в проведении рекапитализации нет, а кредитный портфель в России, как ожидается, в дальнейшем останется на текущем уровне.

Raiffeisen также сообщил, что по итогам 2022 года его чистая прибыль составила €3,8 миллиарда, при этом более половины принесла российская «дочка», которая заработала €2 миллиарда. Во втором квартале года Райффайзенбанк показал лучший квартальный результат с 2011 года, тогда прибыль после уплаты налогов достигла €523 миллионов.