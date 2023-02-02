Синоптик рассказал о надвигающемся на Ленобласть и Петербург циклоне: снега будет много

Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.
В ближайшие три дня он (циклон) будет медленно смещаться к востоку через Псковскую и Новгородскую области. Поэтому Санкт-Петербург постоянно будет оставаться в северной его части и погода в эти дни меняться не должна. Хотя циклон и малоактивный, но снег, в основном небольшой, постоянно будет идти над нашими районами, — пишет синоптик в своем Телеграм.
Синоптик отметил, что снежный покров в регионе будет накапливаться на протяжении недели.
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01.02.2023 84