На платной трассе «Нева» у Войскорово ночью полыхал грузовик

ДТП произошло ночью 2 февраля на 665-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Войскорово загорелся грузовик, ехавший в сторону Петербурга. По данным компании-оператора участка платной трассы «Магистраль двух столиц», пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.