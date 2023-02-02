На платной трассе «Нева» у Войскорово ночью полыхал грузовик

ДТП произошло ночью 2 февраля на 665-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти.
По предварительным данным, у поселка Войскорово загорелся грузовик, ехавший в сторону Петербурга. По данным компании-оператора участка платной трассы «Магистраль двух столиц», пострадавших нет.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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02.02.2023 42