На платной трассе «Нева» у Войскорово ночью полыхал грузовик

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло ночью 2 февраля на 665-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти.

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Фото: t.me/Megapolisonline

По предварительным данным, у поселка Войскорово загорелся грузовик, ехавший в сторону Петербурга. По данным компании-оператора участка платной трассы «Магистраль двух столиц», пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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02.02.2023 42
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