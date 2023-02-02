Роскачество назвало простое и эффективное средство для облегчения простуды

Автор: Анастасия Щербакова
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Напиток поможет немного смягчить симптомы вируса.

Как оказалось, чай с лимоном не способен избавить организм от симптомов гриппа или ОРВИ. Единственное, что может напиток — немного сократить симптоматику. Куда более эффективен в этом будет мед.

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Фото: Роскачество/Телеграм

В Роскачестве и некоммерческой потребительской организации Which?» советуют приготовить чай с медом. Он может смазать горло, смягчить першение, а также поможет при кашле.

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