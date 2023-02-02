Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы на месяц дольше

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую инициативу уже обсуждает правительство республики.

Во Вьетнама предлагают увеличить срок безвизового пребывания туристов в республике с 15 до 45 дней, пишет Tourdom.

Член Консультативного совета по туризму (TAB), заявил, что инициатива может привлечь дополнительный турпоток в страну. Вьетнамская туристическая ассоциация уже поддержала идею.

Инициатива предполагает: расширение списка стран, для граждан которых действует безвизовый режим, замена бумажной визы в паспорте электронной и увеличение периода безвиза до 30 или 45 дней.

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