В Петербурге вырос спрос на воспитателей и педагогов

Как сообщают «Невские Новости», по итогам 2022 года спрос на педагогов в Санкт-Петербурге увеличился на 20 %, а наиболее востребованными оказались воспитатели.

Профессия педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, составляет 32 % от всех представленных в отрасли вакансий. К концу 2022 года спрос на них увеличился на 29 %, что может быть связано с открытием новых детских садов или форматов и профилей обучения детей.

Также из-за новых подходов к учебному процессу на 32 % увеличилась востребованность в учителях (26 % от общего числа вакансий). Требуются специалисты, оказывающие услуги дополнительного образования, в том числе репетиторство. На них и приходится 3 % от всех вакансий, но количество объявлений о поиске таких сотрудников увеличилось к началу года на 18 %.

Параллельно растет спрос на специалистов более узкой специализации. Например, на 40 % увеличилось предложение для логопедов, на 28 % для хореографов, на 24 % для психологов.