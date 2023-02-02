Пенсионерка умерла после падения на нечищеном тротуаре в Петербурге. Пожилая женщина три дня провела в больнице перед смертью

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, жительница Санкт-Петербурга скончалась после падения на нечищеных улицах, покрывшихся гололедом из-за неудовлетворительной работы ответственных лиц.  

Госпитализировали пострадавшую 65-летнюю пенсионерку вечером 28 января. Она уточнила, что часом ранее поскользнулась на гололеде возле дома № 108 на Выборгском шоссе.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости и острый коронарный синдром (инфаркт). Она умерла 1 февраля в 20:30.

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24.07.2022 4666
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