Электричка насмерть сбила лося под Выборгом. Это третий случай за неделю

В Выборгском районе Ленобласти сохатый погиб под колесами поезда.
Как сообщает Управление на транспорте МВД по СЗФО, рано утром 2 февраля на перегоне станций «Бородинское-Хиитола» электровоз наехал на лося. От полученных травм животное погибло на месте. На график движения поездов ЧП не повлияло.
Информацию по факту гибели лося передали в комитет по охране природы.
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За последние семь дней это уже третий случай гибели лосей на ж/д путях. Аналогичные случаи произошли во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.