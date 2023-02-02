Электричка насмерть сбила лося под Выборгом. Это третий случай за неделю

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти сохатый погиб под колесами поезда.

Как сообщает Управление на транспорте МВД по СЗФО, рано утром 2 февраля на перегоне станций «Бородинское-Хиитола» электровоз наехал на лося. От полученных травм животное погибло на месте. На график движения поездов ЧП не повлияло.

Информацию по факту гибели лося передали в комитет по охране природы.

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30.01.2023 206

За последние семь дней это уже третий случай гибели лосей на ж/д путях. Аналогичные случаи произошли во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

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