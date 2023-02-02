Из Германии в Ленобласть привезли более 53 тысяч цыплят

В Ленобласть из Германии прибыли 53 100 цыплят, их будут выращивать на «Племенной птицефабрике Войсковицы».

Специалисты ветслужбы уже провели клинический осмотр молодняка и поставили на карантин, а также произвели отбор проб на высокопатогенный грипп птиц. По результатам анализов, все цыплята здоровы, они активно едят корм и пьют воду.

Примерно через 23 — 24 недели родительское стадо сможет еженедельно производить около 2 млн инкубационных яиц, что полностью обеспечит Ленобласть продуктом, также закроется свободная часть рынка России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии правительства Ленобласти.