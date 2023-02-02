Похитители редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка оказались в колонии

Пара украла из «Экзотариума» акантозавра.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которые были признаны виновными в похищении ящерицы из Ленинградского зоопарка — сообщила Мойка78.

Происшествие случилось 12 августа 2022 года. В тот день двое — мужчина и женщина, украли из «Экзотариума» редкую акантозавра. После предъявления обвинений, пара созналась в содеянном. Они заявили, что готовы приобрести для зоопарка несколько ящериц.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима. А его сообщница получила один год, одиннадцать месяцев и десять дней в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке от инсульта умерли сурки Ижорик и Августина.