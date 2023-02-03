В интернете запустили круглосуточный и бесконечный сериал, созданный нейросетью

Автор: Сергей Агутин
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Запущен сериал Nothing, Forever, созданный искусственным интеллектом и основанный на комедии «Сайнфелд». Он транслируется круглосуточно.

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Авторы Скайлар Хартл и Брайан Хаберсбергер рассказали, что для создания шоу они использовали комбинацию машинного обучения, алгоритмов и облачных сервисов.

«У вас есть не просто семь сезонов шоу, у вас есть семьсот или бесконечное количество, в котором есть свежий контент, когда вы захотите», – рассказали авторы

Диалоги героев часто кажутся бессмысленными, персонажи редко смотрят друг на друга, но зрителям это кажется даже интересным. Пользователи регулярно обсуждают отрывки из разговоров и пугаются реалистичности некоторых сцен.

«Я не могу перестать смотреть это. Я не могу остановиться», – написал один из зрителей

Сериал наглядно демонстрирует уровень развития нейросетей. Художники обеспокоены тем, что нейросети вскоре могут их заменить.

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09.11.2022 355
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