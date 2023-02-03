В Ленобласти показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 2,6%.

Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. 49% от числа всех заболевших составляют дети до 14 лет. В целом, уровень заболеваемости среди совокупного населения Ленобласти находится ниже недельного порогового уровня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю, с 23 по 29 января, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 44 человека, из них 28 — дети.