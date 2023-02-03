В России появится новый цифровой сервис «ГосТех»

Он объединит около 750 федеральных и более 3,5 тысяч региональных информационных систем.
Об этом поделился глава правительства Михаил Мишустин.
«ГосТех» помогает решать наиболее важную задачу – укрепить технологическую независимость государственного ИТ-сектора и устранить все возможные киберугрозы, – заявил он.
Мишустин уверен, что через 1–2 года платформа может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках ЕАЭС.
По материалам Телеграм-канала «Правительство России».
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