В России появится новый цифровой сервис «ГосТех»

Он объединит около 750 федеральных и более 3,5 тысяч региональных информационных систем.

Об этом поделился глава правительства Михаил Мишустин.

«ГосТех» помогает решать наиболее важную задачу – укрепить технологическую независимость государственного ИТ-сектора и устранить все возможные киберугрозы, – заявил он.

Мишустин уверен, что через 1–2 года платформа может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках ЕАЭС.

По материалам Телеграм-канала «Правительство России».