В России появится новый цифровой сервис «ГосТех»

Автор: Анастасия Щербакова
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Он объединит около 750 федеральных и более 3,5 тысяч региональных информационных систем.

Об этом поделился глава правительства Михаил Мишустин.

«ГосТех» помогает решать наиболее важную задачу – укрепить технологическую независимость государственного ИТ-сектора и устранить все возможные киберугрозы, – заявил он.

Мишустин уверен, что через 1–2 года платформа может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках ЕАЭС.

По материалам Телеграм-канала «Правительство России».

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