В Гатчинском парке поселилась краснокнижная оляпка — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчинском районе Ленобласти была замечена оляпка. Маленькая птичка занесена в Красную книгу региона.

Запечатлеть оляпку удалось биологу и автору канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову. Он отметил, что птица живет на бурных реках и даже в самые суровые морозы продолжает охотиться на насекомых и личинок в воде.

В Гатчинском парке поселилась краснокнижная оляпка - фото оляпка, Ленобласть, Красная книга, Гатчинский район
В Гатчинском парке поселилась краснокнижная оляпка - фото оляпка, Ленобласть, Красная книга, Гатчинский район
В Гатчинском парке поселилась краснокнижная оляпка - фото оляпка, Ленобласть, Красная книга, Гатчинский район
Фото: Павел Глазков/ВКонтакте

Водяной воробей круглый год живет в Ленинградской области.

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27.01.2023 165
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