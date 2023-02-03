В Гатчинском парке поселилась краснокнижная оляпка — фото

В Гатчинском районе Ленобласти была замечена оляпка. Маленькая птичка занесена в Красную книгу региона.

Запечатлеть оляпку удалось биологу и автору канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову. Он отметил, что птица живет на бурных реках и даже в самые суровые морозы продолжает охотиться на насекомых и личинок в воде.

Фото: Павел Глазков/ВКонтакте

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