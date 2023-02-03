Видео: в Тайцах остановили иномарку с набитым наркотиками багажником

В сети появились кадры задержания водителя BMW, в багажнике которого нашли 162 кг растительного наркотика.

Видео: vk.com/dorinspb

Ранее ivbg.ru сообщал, что иномарку остановили вечером 1 февраля у дома на Гатчинском шоссе в Тайцах. За рулем сидел 36-летний житель Гатчины. В багажнике автомобиля обнаружили шесть строительных мешков с наркотиками общим весом 162,7 кг. Экспертиза установила, что как минимум в одном из мешков больше 11,5 килограммов наркотиков растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере, решается вопрос об избрании меры пресечения.