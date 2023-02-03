С 1 апреля в коммерческом транспорте появятся специальные алкотестеры

Это поможет решить проблему нетрезвого вождения.

В группе ВКонтакте 78/Новости появилось сообщение об интересном нововведении, которое с 1 апреля будет прописано в ГОСТе. Речь идет об алкотестере, который разрешит завести автомобиль после того, как водитель в него подует, но при условии, что в выдохе не будет паров этанола.

Данная мера не коснется личного транспорта. Устройство будет установлено лишь в транспортных средствах, предназначенных для коммерческой перевозки пассажиров, детей, а также крупногабаритных грузов, бытовых отходов и мусора.

Ранее стало известно, что первая метановая заправка заработала на КАД во Всеволожском районе.