Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани

Организаторы фестиваля «Baltic Rally» отправились в поездку протяженностью 3300 километров.

Байкеры отправились в путь в субботу, 21 января. Их маршрут, протяженностью 3300 километров, охватит восемь городов и протянется от рыночной площади Выборга до Тобольска (Тюменская область) — сообщает 47channel.

В конечной точке мотопробега участники посетят Международный зимний мотослет и ледовый чемпионат мира по гонкам унимото на льду «Snow Dogs».

Символом гуманитарного мотопробега стал Чебурашка. По пути байкеры посетят детские дома, где подарят воспитанникам сладкие подарки.

Ранее стало известно, что Выборгский мотофестиваль Baltic Rally вышел в финал международного конкурса.