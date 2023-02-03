Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани

Автор: Анастасия Щербакова
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Организаторы фестиваля «Baltic Rally» отправились в поездку протяженностью 3300 километров.

Байкеры отправились в путь в субботу, 21 января. Их маршрут, протяженностью 3300 километров, охватит восемь городов и протянется от рыночной площади Выборга до Тобольска (Тюменская область) — сообщает 47channel.

В конечной точке мотопробега участники посетят Международный зимний мотослет и ледовый чемпионат мира по гонкам унимото на льду «Snow Dogs».

Символом гуманитарного мотопробега стал Чебурашка. По пути байкеры посетят детские дома, где подарят воспитанникам сладкие подарки.

Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани мотопробег, Казань, Выборг, Baltic Rally
Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани мотопробег, Казань, Выборг, Baltic Rally
Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани мотопробег, Казань, Выборг, Baltic Rally
Зимний мотопробег, стартовавший в Выборге, доехал до Казани мотопробег, Казань, Выборг, Baltic Rally

Ранее стало известно, что Выборгский мотофестиваль Baltic Rally вышел в финал международного конкурса.

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