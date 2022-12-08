Выборгский мотофестиваль Baltic Rally вышел в финал международного конкурса

Ролик о мероприятии попал в топы «Событийного туризма».
Финал VI Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» идет в Новосибирске. В нем участвуют порядка 300 проектов, в числе которых — выборгский мотофестиваль Baltic Rally. Ему удалось вырваться в финалисты.
Ранее сообщалось, что фестиваль получил почетное звание лучшего события 2022 года в стране.
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08.12.2022 50