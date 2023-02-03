В Выборге двое мужчин до смерти забили охранника

Преступники наконец-то пойманы и отданы под суд.

В суд передано уголовное дело двоих молодых людей, которые крепко избили охранника в городе Выборг Ленинградской области — сообщает 47news. Мужчина умер в больнице через пять дней после случившегося.

Поиски подозреваемых начались после того, как в 2020 году в выборгскую больницу привезли избитого 49-летнего мужчину.

3 февраля вместе с обвинительным заключением прокуратуры в суд переданы материалы уголовного дела в отношении двоих мужчин 28 и 24 лет. Им вменяют часть четвертую статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования мужчины признались в преступлении и дали показания.

Ранее стало известно, что молодой человек порезал мать своей девушки, а после ранил себя в шею в Петербурге.