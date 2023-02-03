В мире продлен режим «чрезвычайной ситуации» из-за новой вспышки коронавируса

В России на этой неделе было зафиксировано рекордное количество заболевших с осени прошлого года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за новой вспышки COVID-19 — сообщает 47news.

Данный режим был введен в январе 2020 года, а теперь продлен еще на три месяца.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что эта пандемия «продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение».

В России на этой неделе зафиксировали увеличение числа заболевших. Кроме того, 3 февраля выявили второй случай заражения «кракеном». Но в пресс-службе Роспотребнадзора заявляют, что активное распространение данной разновидности вируса маловероятно.

Ранее стало известно, что в Ленобласти растет заболеваемость коронавирусом.