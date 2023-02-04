В Колумбии судья вынес приговор с помощью чат-бота ChatGPT

В колумбийском городе Картахена судья Хуан Мануэль Падилья воспользовался чат-ботом ChatGPT при вынесении приговора. Он рассматривал дело о страховке.

Нужно было определить, покрывает ли она все расходы на лечение ребенка с аутизмом. Этот вопрос судья и задал нейросетям, Чат-бот стал на сторону ребенка, такое же решение принял и Падилья.

Некоторые юристы раскритиковали такой подход, несмотря на то, что в Колумбии поощряется использование технологий для борьбы с бюрократией и снижения нагрузки на систему правосудия.

ChatGPT собирает и анализирует информацию в интернете, чтобы генерировать обоснованные ответы. Но было установлено, что нейросети могут давать разные ответы на один и тот же вопрос, а также фабрикуют информацию ради создания изобретательной и убедительной лжи.