Из-за лжеминеров в Петербурге и Ленобласти за сутки эвакуировали 4383 человек

Волна лжеминирований прокатилась по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 февраля.
На почту различных организаций поступило семь сообщений о заминировании 13 объектов образования. Из пяти из них эвакуировали 4383 человек.
В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств правоохранители не обнаружили. Обстоятельства происшествия и источники сообщений о лжеминировании изучаются.
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