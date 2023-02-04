Из-за лжеминеров в Петербурге и Ленобласти за сутки эвакуировали 4383 человек

Автор: Сергей Агутин
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Волна лжеминирований прокатилась по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 февраля.

На почту различных организаций поступило семь сообщений о заминировании 13 объектов образования. Из пяти из них эвакуировали 4383 человек.

В ходе проверки взрывчатых веществ и устройств правоохранители не обнаружили. Обстоятельства происшествия и источники сообщений о лжеминировании изучаются.

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