День борьбы с раковыми заболеваниями: как минимизировать риски развития?

4 февраля ежегодно проходит Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его ввел Союз по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) для осведомленности мирового сообщества о глобальной проблеме нашего времени. Рассказываем, в каком объеме болезнь прогрессирует в Петербурге и что делать во избежание заболевания.

21 января 2023 года петербургский онколог и хирург Дмитрий Гладышев на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что выявляемость раковых заболеваний выросла за 2022 год на 16% — 29 052 случая онкологии, в сравнении с предшествующим периодом. По его словам, текущий показатель не говорит об общем росте заболеваемости. Повысились за указанный период и показатели выявление рака на первой и второй стадиях приблизительно на 58%. Смертность в результате заболевания за 2022 год сократилась на 2,4%, до 17%.

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Какие симптомы свойственны онкологии?

За счет постепенно развития злокачественных опухолей они долгое время могут оставаться незаметными. Поэтому начальные симптомы либо можно спутать с другими заболеваниями, либо они вовсе незаметны. На ранних стадиях можно распознать рак кожи, яичника или слизистых оболочек. Большинство других видов онкологии за счет невозможности прощупать и увидеть могут долгое время незаметно прогрессировать в организме человека. Выявляют их чаще всего на поздних стадиях из-за возникающих болевых ощущений. Боли имеют общую составляющую: они редко поддаются действию обезболивающего, выражаются в ноющем формате и чаще всего наращивают амплитуду в ночное время суток. Кровяные выделения и обильные слюновыделения также могут говорить о возможном заболевании.

К основным симптомам развития онкологии относят:

быструю утомляемость, например, появление одышки при пешей прогулке, усталость после выполнения несложных привычных манипуляций и непрерывное стремление к отдыху без видимых причин;

снижение работоспособности;

проблемы со сном, куда относят: трудности с засыпанием, невозможность погрузиться в глубокий сон, ощущения разбитости по утрам;

сложности при приеме пищи, которые выражаются в снижении аппетита, извращении вкуса, внезапному появлению неприятия некоторых продуктов, которые раньше употреблялись спокойно;

стремительную потеря веса, в результате которой за шесть месяцев масса тела уменьшается на 20% без сопутствующих диет и физических нагрузок;

частые скачки температуры тела без видимых причин;

постоянные простудные заболевания;

повышение раздражительности, появление частых головных болей и бледности.

Перечисленные недомогания могут свидетельствовать и о других заболеваниях, не связанных с онкологией. Но при сочетании такие признаки говорят о необходимости обязательной проверки у специалисты.

Какова вероятность выжить?

Заведующий хирургическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Андрей Иванов считает, что, чем раньше выявляется онкология, тем более эффективно она лечится. Если операция проходит на начальной стадии, то вероятность победить болезнь равна примерно 90%. Статистика показывает, что с возрастом злокачественные опухоли появятся у каждого четвертого россиянина.

После выявления онкологии больного направляют в специализированный Центр амбулаторной онкологической помощи или в первичные кабинеты оказания помощи, которые работают во всех районах Северной столицы.

«В программе госгарантий предусмотрены сроки от обоснованного подозрения на онкологическое заболевание до направления пациента к онкологу соответствующего медиклинического учреждения — это трое суток, как минимум», — озвучил онколог Дмитрий Гладышев.

Как предотвратить онкологию?

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Для того, что минимизировать риски возникновения и развития злокачественных опухолей, необходимо:

отказаться от курения и употребления спиртных напитков, так как они вызывают около 15 видов рака;

«По данным статистики, почти 6% людей, которые умерли от рака, регулярно употребляли алкоголь. Получается, что из 16 больных раком по меньшей мере 1 получил свою болезнь из-за употребления спиртных напитков», — рассказал онколог Павел Нестеров.

вести активный образ жизни, делая физические упражнения каждый день, что поможет уменьшить вероятность возникновения рака молочной железы, печени, почек, матки, яичников.

«Полученный от сидения вред невозможно компенсировать, лишь изредка занимаясь спортом или физическими упражнениями. Речь идет об отказе от пассивного образа жизни в пользу физической активности хотя бы полчаса в день», — считает специалист.

контролировать массу тела, так как у людей, склонных к лишнему весу, чаще возникают рак прямой кишки, желудочно-кишечного тракта, матки, молочной железы, почек, яичников;

ограничить взаимодействие с солнцем и нахождения в солярии, потому что из-за ультрафиолета повышается вероятность возникновения рака кожи;

ежегодное прохождения медобследования для выявления возможных заболеваний, которые даже если не являются онкологией, могут привести к ней;

своевременно вакцинироваться, так как хронические болезни часто приводят к появлению в организме вирусов. Вакцинация от вируса папилломы человека и гепатита В помогают сократить возможность к появлению рака шейки матки и печени;

добавить в рацион продукты, в составе которых находятся вещества, способные бороться с ростом раковых клеток: зеленый чай (содержит полифенол), крестоцветные овощи, например, брокколи, цветную капусту, кочанную капусту, брюссельскую капусту и кресс-салат (индолы), сою и соевые продукты (изофлавоны и фитоэстрогены), миндальные орехи (леатрил), томаты (ликопен), рыбу и яйца (омега-3), а также клубнику, малину и гранаты (эллаговая кислота);

ограничить употребление сахара и соли.

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