Видео: нападающему СКА Валентину Зыкову в матче против «Ак Барса» выбили почти все верхние зубы

Нападающему СКА Валентину Зыкову во время матча с «Ак Барсом» 3 февраля выбили несколько зубов с верхней челюсти.

В самом начале игры он столкнулся с форвардом казанской команды Александром Радуловым. После столкновения врачи увели его в раздевалку, и больше в этот вечер на лед он не выходил.

Травмы Зыкова можно было бы избежать, если бы нападающий казанцев Александр Радулов не сыграл жестко. Столкновение произошло в средней зоне и эпизод вряд ли требовал такого силового приема.