Видео: в Россию из Украины вернулись 63 пленных военнослужащих

Как сообщают в Минобороны РФ, в результате сложного переговорного процесса, в том числе и при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в Россию вернулись 63 военнослужащих, плененных украинцами в ходе СВО.

Об освобождении пленных стало известно 4 февраля. По данным Минобороны РФ, в состав освобожденной группы включены лица «чувствительной категории». Их обмена удалось добиться при посредничестве руководства ОАЭ.

Военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь. У них также есть возможность связаться с родственниками.