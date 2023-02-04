В Петербурге хирурги спасли подростка, получившего разрыв печени во время катания на снегоходе

Специалисты больницы имени Филатова в Санкт-Петербурге спасли 17-летнего подростка с разрывом печени. Травму он получил в результате катания на снегоходе.

Молодой человек поступил в одну из больниц Ленинградской области. Там у него диагностировали разрыв левой доли печени. Ему удалили селезенку и произвели тампонирование печени.

После этого требовалась операция по резекции, то есть удалению части печени. Ввиду ее сложности пациента было решено срочно отправить в больницу имени Филатова.

Необходимо было изъять хирургические тампоны, провести операцию, максимально сохранив орган и не допустить сильного кровотечения. Операция прошла успешно. Подросток продолжает лечение в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.