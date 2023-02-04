Жену настоятеля церкви в Петербурге убил ее свечник

В парадной дома на Коломенской улице в Санкт-Петербурге мужчина напал на женщину и ранил ее ножом в руку и грудь, в результате чего она скончалась. Погибшей оказалась супруга священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».

Подозреваемого задержали по горячим следам прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны, 235. Им оказался 27-летний свечник церковной лавки. Задержанный дал признательные показания.

По словам самого мужчины, преступление было заранее спланировано, «чтобы отомстить за возлюбленную». Подробности устанавливаются.

По другой версии, подозреваемый занимался воровством денег и имущества храма. Это попало на камеру видеонаблюдения, и мужчина мог таким образом пытаться замести следы, чтобы избежать наказания.

В храме ныне убитая занималась социальной работой: работала с детьми, инвалидами и нуждающимися, вела кружок рукоделия. У нее остались трое детей.