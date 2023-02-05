В лыжном марафоне ToksovoCup приняли участие 1350 человек

Ежегодный лыжный марафон ToksovoCup в этом году побил рекорд по количеству участников, на соревнования собралось 1350 человек.

Марафон в Токсово Ленобласти проходит уже в 30-й раз и собрал спортсменов из России, Казахстана и Словакии. На лыжню по соседству с любителями вышли именитые спортсмены: член национальной сборной, чемпион России и мира Ермил Вакуев и биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.

Возраст участников – от 12 до 75 лет, и представляют они 34 региона России и нескольких зарубежных стран. Соревнования стартовали 4 февраля, сегодня завершающий день.