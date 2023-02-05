В Рощино мужчина сбил собственную супругу на снегоходе, женщина в больнице

Автор: Гузель Галимова
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Житель Петербурга сбил собственную супругу на снегоходе в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

Инцидент произошел субботним вечером, 4 февраля. 39-летнюю женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами и ушибами. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Проводится проверка.

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05.02.2023 27
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