В Рощино мужчина сбил собственную супругу на снегоходе, женщина в больнице

Житель Петербурга сбил собственную супругу на снегоходе в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.
Инцидент произошел субботним вечером, 4 февраля. 39-летнюю женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами и ушибами. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Проводится проверка.
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