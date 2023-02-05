Обвиняемого в убийстве жены настоятеля церкви в Петербурге отправили под стражу

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в СИЗО 27-летнего Станислава Леденева, обвиняемого в убийстве жены священнослужителя.
Под стражей он пробудет до 2 апреля, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Известно, что ранее мужчина не был судим, на учетах не состоит. Он холост, несовершеннолетних детей у него нет. Мужчина работал и жил в храме, настоятелем которого является вдовец убитой женщины. Леденев признал свою вину, против стражи не возражал.
Напомним, днем 3 февраля мужчина напал на свою жертву в парадной на Коломенской улице. Он ударил женщину ножом в грудь и руку, после скрылся с места происшествия. От полученных ран 35-летняя женщина, мать троих детей, скончалась.
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