ГИБДД предупреждает водителей Петербурга и Ленобласти о гололеде

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждает водителей и пешеходов об опасности гололеда.

В ближайшие дни погода будет способствовать гололедице на дорогах, поэтому всем участникам движения необходимо быть внимательными. К особенно опасным участкам относят съезды с мостов и путепроводов, повороты и открытые отрезки дорог. На таких «гуляет» ветер, в результате покрытие сильнее сковывает лед.

Водителей призвали заблаговременно снижать скорость, отказаться от резких маневров и торможений, а также быть внимательнее к пешеходам.