Фёдор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 5 февраля провел свой последний поединок в ММА
Он проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру в первом раунде. После Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры.
«Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», — сказал Емельяненко.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.
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