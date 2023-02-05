Фёдор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 5 февраля провел свой последний поединок в ММА

Он проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру в первом раунде. После Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры.

«Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», — сказал Емельяненко.