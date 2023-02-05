Петербуржцам рассказали, кто встретит свою любовь 14 февраля

Астролог Анна Лебеденко специально для «Невских новостей» составила любовный гороскоп на 14 февраля. Она рассказала, как День всех влюбленных пройдет у петербуржцев.

«Хороший день для свиданий. Луна будет находиться в гармоничной связи с Юпитером, а Венера благоприятно расположится в Рыбах в аспектах с Нептуном и Плутоном. Представителям каждого знака зодиака для укрепления отношений надо проявлять нежность, доброту и отзывчивость», — поделилась Лебеденко.

Больше шансов встретить любовь в этот день у Рыб, Козерогов, Скорпионов и Тельцов.

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Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказал, что 14 февраля будет проходить под покровительством звезды привлекательности и романтики.

«День максимально удачный, чтобы отмечать какие-то романтические события, оказывать друг другу знаки внимания, дарить подарки. Праздник будет отмечаться достаточно широко и ярко», — уверена Березовская.

Но 14 февраля не для всех будет хорошим днем, считает эксперт. Плохо себя могут почувствовать люди, рожденные в год Петуха. А вот благоволить будет тем, кто был рожден в год Кролика, Козы и Свиньи. Им будет полностью гарантирована романтика, семейный уют, комфорт, максимальная возможность для создания новых романтических отношений, семейных союзов.