Польша в марте начнет строить электронный барьер на границе с Россией

Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России.

Забор будет оснащен системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за российской границей независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на пограничной линии. Уточняется, что датчики не будут реагировать на животных, а только на реальные попытки людей пересечь границу.

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По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, в настоящее время подрядчик готовит проект строительства забора, чтобы представить его погранслужбе, передает Polskie Radio.

В ноябре Польша начала работы по возведению забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.