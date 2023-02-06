Польша в марте начнет строить электронный барьер на границе с Россией

Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России.
Забор будет оснащен системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за российской границей независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на пограничной линии. Уточняется, что датчики не будут реагировать на животных, а только на реальные попытки людей пересечь границу.
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06.02.2023 32
По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, в настоящее время подрядчик готовит проект строительства забора, чтобы представить его погранслужбе, передает Polskie Radio.
В ноябре Польша начала работы по возведению забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.