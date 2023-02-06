Тела пожилых супругов обнаружили после пожара в Светогорске

Возгорание случилось ранним воскресным утром, 5 февраля, в частном доме в Светогорске Выборгского района Ленобласти.

Общая площадь пожара составила 76 «квадратов». На месте работали восемь спасателей, задействовав две единицы техники.

После тушения и разбора завалов были обнаружены обгоревшие трупы, предположительно, супругов 62 и 64 лет. Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти, пишет «Петербургский дневник».