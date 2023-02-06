Госэкспертиза дала добро на строительство четырех детских садов в Ленобласти

Леноблгосэкспертиза выдала положительные заключения на проекты строительства четырех детских садов в Ленобласти.

Так, новые дошкольные учреждения появятся в Новоселье Ломоносовского района (на 350 мест), в Гатчине (160 мест) и в Кудрово Всеволожского района (на 265 и 110 мест).

Новые детские сады будут соответствовать современным стандартам. В зданиях разместятся помещения для групп, музыкальные и спортивные классы, кабинеты для занятий с логопедом и психологом. На территории обустроят игровые зоны с теневыми навесами и безопасными покрытиями.