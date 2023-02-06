В Роскачестве назвали главные продукты, провоцирующие болезни сердца

Чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, специалисты советуют пересмотреть свой рацион.
Залогом крепкого здоровья является сбалансированная диета, в которой присутствуют фрукты и овощи, орехи, птица, рыба и растительные масла. Однако чаще мы привыкли есть куда менее полезную еду — так быстрее и дешевле.
На карточке ниже перечень продуктов, от которых лучше отказаться или свести их употребление до минимума.
Вам будет интересно
Напиток поможет немного смягчить симптомы вируса. Как оказалось, чай с лимоном не способен избавить организм от симптомов гриппа или ОРВИ. Единственное,...
02.02.2023 122