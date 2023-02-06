Ночью в Ленобласти местами похолодает до минус 16 градусов

Во вторник, 7 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет слабый снег. Ветер ночью северо-западный, западный 2-7 м/с, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6…-11°C, местами до -13…-16°C, днем 0…-5°C. На дорогах местами гололедица.