Ленинградская область примет соревнования Баха «Россия – Северный лес»

Спортсмены стартуют на автодроме «Игора Драйв» 10 февраля, тем самым откроют гоночный сезон и серию чемпионата России по ралли-рейдам-2023.

Маршрут 2023 года проложен по дорогам Выборгского и Приозерского района. За три гоночных дня (с 10 по 12 февраля) участники, среди которых сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии, преодолеют более 600 км дистанции, включая 390 км спецучастков.

11 февраля зрители смогут наблюдать за стартом спецучастка и скоростными маневрами автомобилей, а также посетить сервисный парк ралли и боксы — увидеть пилотов-покорителей ралли «Дакар», призеров и победителей ралли-марафонов «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс» и этапов чемпионата мира.

Напомним, что автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. Площадь Центра составляет около 100 гектаров, на которых расположены десять профессиональных трасс различной конфигурации и комплекс сооружений.