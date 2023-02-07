Из Ленобласти в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи

В сборе гуманитарной помощи участвуют представители местных администраций, бизнесмены и просто неравнодушные жители Ленобласти.

Активисты муниципального штаба #Мывместе Подпорожского района передали бойцам УАЗ, теплые обеды и генераторы. Машина была доставлена в Белгородскую область за четыре дня.

Из Бокситогорского района на фронт передали окопные свечи, генератор и одежду, из Приозерского района — антидронное ружье. Жители Сланцевского района отправили в зону СВО одежду, сварочный аппарат и посылки с продуктами. А тихвинцы самостоятельно доставили 1,5 тонны гумпомощи для мобилизованных бойцов и раненых.