Дачник выстрелил из ружья в иномарку во Всеволожском районе и убежал

Сотрудники уголовного розыска 5 февраля зашли на участок 51-летнего мужчины в садоводстве «Дружба» возле деревни Борисова Грива во Всеволожском районе.
Этим человеком заинтересовались после обращение в полицию 32-летнего жителя Романовки. Он услышал звук выстрела и заметил убегавшего мужчину с ружьем. Оказалось, что убегавший выстрелил в дверь его Kia Rio.
Дома у предполагаемого агрессора обнаружено двуствольное охотничье ружье и более 30 патронов различного калибра. Известно, что в конце 1990-х мужчину привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 3030