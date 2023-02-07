Дачник выстрелил из ружья в иномарку во Всеволожском районе и убежал

Сотрудники уголовного розыска 5 февраля зашли на участок 51-летнего мужчины в садоводстве «Дружба» возле деревни Борисова Грива во Всеволожском районе.

Этим человеком заинтересовались после обращение в полицию 32-летнего жителя Романовки. Он услышал звук выстрела и заметил убегавшего мужчину с ружьем. Оказалось, что убегавший выстрелил в дверь его Kia Rio.

Дома у предполагаемого агрессора обнаружено двуствольное охотничье ружье и более 30 патронов различного калибра. Известно, что в конце 1990-х мужчину привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.