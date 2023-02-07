Иномарку за 3 млн рублей угнали в Лужском районе

В полицию Лужского района 6 февраля около 09:30 обратилась 49-летняя жительница Толмачево. Она обнаружила пропажу белой Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска.

Иномарка была припаркована возле трехэтажного дома в переулке Толмачева. Ущерб автовладелицы составил 3 млн рублей. Полиции она рассказала, что совсем недавно выплатила автокредит.

Автомобиль был обнаружен брошенным возле соседнего дома вечером 6 февраля. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.